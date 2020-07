Catania, Pellegrino ancora in corsa per l’acquisto

CATANIA – Ieri sera sono cominciati ufficialmente i playoff di Serie C. Tra le squadre impegnate e in corsa per la promozione in Serie B c’è anche il Catania di Lucarelli. I calciatori però, durante tutto il periodo del lockdown, hanno avuto dei problemi con la società che non ha versato due mensilità di stipendio (gennaio e febbraio). Tutto questo ha creato dei malumori e in tre, in particolare Marchese, Esposito e Rizzo, hanno deciso di non fare ritorno in squadra. Nonostante questo, però, ieri sera mister Lucarelli e i suoi ragazzi hanno dato tutto in campo. La squadra impegnata contro la Virtus Francavilla è andata in svantaggio di due reti, recuperate e superate.

In attesa, comunque, c’è la cordata interessata all’acquisto e di questa cordata fa parte Maurizio Pellegrino, ex calciatore prima e allenatore poi dei rossoazzurri. Dopo la gara Pellegrino, tramite un post su Facebook ha voluto fare i complimenti ai ragazzi e ha scritto: “Solo il campo ed i suoi protagonisti raccontano verità , solo loro che indossano una maglia non si nascondono, complimenti Mister, complimenti ragazzi, continuate a sognare, continuate a crederci, sempre”.