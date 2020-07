Il “Ciclone” Elodie: il video conquista il web

Sul social network Twitter oggi è l’argomento più trattato: il video di “Ciclone” con Elodie spopola sul web. Takagi & Ketra hanno pubblicato il video del singolo Ciclone, che vanta la presenza di Elodie, Mariah, Gipsy Kings, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo. Nel corso degli anni i due produttori Takagi & Ketra, all’anagrafe Alessandro Merli e Fabio Clemente, si sono imposti come protagonisti indiscussi delle caldi estate italiane: “Ciclone” è un omaggio alla fortunata commedia di Leonardo Pieraccioni e la bellissima Elodie, che apare con i capelli lunghi (un look molto diverso da quello sfoggiato a Sanremo) balla proprio come la protagonista di quel film, nella famosa scena del balletto spagnolo.

Proprio in questi giorni Elodie ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni della sua storia d’amore con il rapper siciliano Marracash: “Sono molto fiera di stargli accanto. È un uomo onesto, puro e affettuoso, e ci confrontiamo su ogni cosa. Non è scontato che gli uomini siano così”