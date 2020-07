Le telecamere hanno ripreso i colpi in serie

PALERMO – In esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere del gip Michele Guarnotta, la polizia di Stato ha arrestato, un uomo di 44 anni, Gaspare Spinelli, e un altro di 42 anni, Melchiorre Sferruggia entrambi del quartiere Zen, per due furti aggravati commessi lo scorso 12 e 25 maggio a Mondello, borgata marinara di Palermo.

I due sono accusati di avere rubato le borse a donne mentre stavano parcheggiando le auto per andare al mare. Le telecamere hanno ripreso i colpi in serie. Uno dei due apriva lo sportello e il secondo portava via la borsa. (ANSA).