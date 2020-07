Georg Ratzinger, fratello del papa emerito Benedetto XVI, è morto. Ne danno notizia alcuni media tedeschi fra cui la Bild. Padre Georg aveva novantasei anni.

Secondo le informazioni della Bild, Georg Ratzinger è morto stamani alle 11.10 a Ratisbona. Era malato da tempo. Papa Benedetto gli aveva fatto visita due settimane fa, arrivando in Germania il 18 giugno, per dargli il suo addio. I due fratelli erano sempre rimasti in stretto contatto, ma ultimamente le comunicazioni telefoniche non erano più possibili per il peggioramento delle condizioni di Georg. (Papa Ratinzger in visita al fratello).