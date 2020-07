PALERMO – Il Giro d’Italia è pronto a partire con l’edizione numero 102. Dopo aver visto annullate le tappe in Ungheria, il Giro dovrebbe vedere il suo start ufficiale, il 3 ottobre, da Palermo. Il tutto è in attesa di ufficialità, manca solo il percorso che gli organizzatori stanno valutando. Si sta ragionando su una cronometro lungo il percorso cittadino di 12 km, con la tappa finale in programma a Milano per il 25 ottobre.

Quella a Palermo non sarà la sola tappa in Sicilia, infatti sono previste altre tre tappe e sono: la seconda tappa Monreale-Agrigento (136 km); la terza Enna-Etna (Piano Provenzano, 150 km) e la quarta Catania-Villafranca Tirrena (138 km).

Il sindaco Leoluca Orlando ha commentato così la notizia: “Siamo grati agli organizzatori, a RCS e al direttore Mauro Vegni per la scelta di Palermo come città di partenza del Giro d’Italia 2020 di ciclismo. E’ un riconoscimento e allo stesso tempo un’opportunità per la nostra città, un modo per contribuire, ancora una volta attraverso lo sport d’eccellenza a questa lunga fase di ripartenza del nostro paese. La tappa inaugurale è sempre un momento importante e significativo e siamo certi che Palermo e i palermitani accoglieranno gli atleti, le squadre e i tanti che seguiranno il Giro con il calore e la passione che questa manifestazione merita”.

Il primo cittadino, di concerto con il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha seguito nelle scorse settimane la possibilità della tappa inaugurale nella nostra città.