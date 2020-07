CATANIA – La polizia postale di Catania ha aperto un’indagine dopo che l’assessore comune di Catania, Fabio Cantarella, ha presentato una querela per essere stato minacciato di morte su facebook. Minacce dirette anche al leader della Lega, Matteo Salvini. “E’ inaccettabile e ipocrita che qualcuno che si definisce antifascista pensi di tappare la bocca a chi non la pensa come lui con minacce indicibili come quella di riproporre un piazzale Loreto bis in cui giustiziare i leghisti”, ha commentato all’Adnkronos l’assessore. “Questa gente – ha aggiunto – non solo non sa cosa siano la democrazia e i principi costituzionali più elementari, ma soprattutto dimostra di essere il vero nemico della democrazia e delle libertà fondamentali”. “Siamo stufi – ha detto- di ricevere minacce e di trovare contestatori ai comizi, noi mai ci sogneremmo di manifestare contro qualcuno che ha prenotato una piazza per esprimere liberamente proprie idee”.

Molti gli attestati di solidarietà che l’assessore Cantarella ha ricevuto. Tra questi il senatore della Lega Luca Briziarelli, Vicepresidente della commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti ed i reati ad esso connessi. “Le minacce subite dall’assessore all’Ambiente della Lega del Comune di Catania vanno respinte con sdegno – ha detto – e con la più ampia condanna da parte della politica locale e nazionale. Evidentemente la politica di legalità promossa dall’assessore minaccia interessi loschi e clientelismi vari. Totale vicinanza a lui, alla sua famiglia e all’Amministrazione comunale. Se pensano di intimidirci, però, si sbagliano di grosso: dietro ognuno di noi c’è un movimento come la Lega che continuerà a battersi a fianco degli Amministratori che si impegnano per le proprie comunità. Mi confronterò quanto prima con l’Assessore Cantarella per fornirgli tutto il supporto necessario, anche nell’ambito dell’attività della Commissione Bicamerale d’Inchiesta sugli ecoreati, qualora se ne ravvisasse la necessità”, ha concluso il senatore.