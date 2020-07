Palermo, caccia ai rinforzi

PALERMO – Il Palermo, promosso ufficialmente in Serie C, lavora per costruire un’organico che possa ben figurare tra i professionisti. L’ambizione della società rosanero è quella di poter fare un campionato di vertice in terza serie, provando a fare il salto nei cadetti.

Sicuramente la rosa necessita di rinforzi in tutti i reparti, nonostante un’ossatura di livello, composta da diversi leader che hanno guidato la squadra alla conquista della promozione. Certi di restare in Sicilia sono Pelagotti, Accardi, Lancini, Crivello, Martin, Martinelli e Floriano. Con loro, però, potrebbero esser confermati anche gli under che si sono distinti nel corso della stagione appena trascorsa: Peretti, Langella, Kraja, Silipo e il secondo portiere Fallani.

Situazione più spinosa quella riguarda Felici, attaccante classe 2001 di proprietà del Lecce. Il suo futuro non è ancora stato deciso e dipenderà dalle sorti del club pugliese. Chi è in attesa di capire se farà parte della squadra o della dirigenza è, invece, Mario Alberto Santana. Il capitano rosanero, ormai clinicamente guarito dall’infortunio rimediato dalla scorso dicembre, deve ancora sciogliere le riserve e trovare un’intesa con la società di viale del Fante.

In uscita ha già salutato Gianni Ricciardo, accasatosi al Seregno. Resta in stand-by, invece, Ferdinando Sforzini che attende una chiamata da parte del Palermo. La sua speranza è quella di poter fare un altro anno nel capoluogo siciliano in maglia rosanero. E chissà che non possa essere accontentato…