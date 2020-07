Palermo, continua querelle Barbera

PALERMO – Non si è ancora conclusa la questione legata alla concessione del “Barbera” tra Comune di Palermo e club rosanero. La dirigenza rosanero vorrebbe pagare un canone adeguato soprattutto alla categoria, ma al momento non si è trovata la soluzione.

Proprio per discutere di questo argomento, nella giornata di sabato è previsto un incontro tra il sindaco Leoluca Orlando e il presidente della consulta d’indirizzo Leonardo Guarnotta. La bozza della convenzione prevede un canone di 341 mila euro, ma questa potrebbe essere ridotta utilizzando il fondo perequativo degli enti locali (per 300 milioni di euro) istituito nel bilancio della Regione.

Entro il 29 luglio il Palermo dovrà presentare alla Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc tutta la documentazione relativa alla concessione dell’impianto, necessaria per l’iscrizione in Serie C e proprio per questo Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, ha già cercato delle alternative e ha individuato Marsala per il quale è già stata chiesta la disponibilità.