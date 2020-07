ROMA – Alcuni lotti di diversi marchi di zuppa con farro e verdure sono stati ritirati dal commercio per il rischio di presenza di botulismo. I lotti interessati dal ritiro per rischio microbiologico, come si apprende dal sito del Ministero della Salute, sono stati prodotti da Euroverde società agricola srl di Azzano Mella (BS). L’avvertenza è quella di “segregare il prodotto, identificarlo con cartello NON CONFORME ed esporre la comunicazione al consumatore”. (ANSA).