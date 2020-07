L'annuncio della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti

ROMA – “L’assegno universale prevede che le famiglie ricevano un

assegno per ciascun figlio dalla nascita ai 21 anni di età. E’

prevista una maggiorazione dal terzo figlio”. Lo ha detto la

ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ad

Agorà precisando che “nel caso di figli disabili l’assegno

universale prevede una maggiorazione tra il 30 e il 50%, e sarà

esteso per tutto l’arco della vita”.