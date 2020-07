PALERMO – Verrà presentato il 3 luglio alla stampa il “biglietto integrato” per viaggiare a Palermo su treni, bus e tram. L’iniziativa della Regione Siciliana – in collaborazione con Trenitalia, Amat e Comune di Palermo – prevede un ticket giornaliero. L’incontro con i giornalisti è in programma alle 10 a Palazzo Orleans (Sala Alessi). Interverranno il governatore Nello Musumeci, l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, l’amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente di Amat Michele Cimino.