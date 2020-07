Catania, tifosi in aiuto

CATANIA – La stagione del Catania è stata una stagione molto tribolata e il rapporto con i tifosi, soprattutto per via dei risultati, non è stato dei migliori. A questo vanno sommate le difficoltà economiche del club, con il presidente Pulvirenti che, ormai da tempo, sta cercando degli acquirenti.

La tifoseria ha apprezzato la prestazione della squadra che, dopo essere andata sotto per 0-2 contro la Virtus Francavilla, ha superato il turno dei play off e adesso dovrà affrontare la trasferta di Terni per vedersela contro la Ternana. La trasferta non è molto lunga, ma le casse del club piangono (lo dimostra anche il mancato pagamento degli stipendi ai calciatori) proprio per questo motivo la tifoseria, in particolare la curva nord, ha deciso di mettere in moto una raccolta fondi per mandare i loro beniamini in campo.

La raccolta fondi è stata istituita tramite un comunicato che recita: “VOI METTETECI CUORE E CORAGGIO, I SOLDI LI TROVIAMO NOI! Questi ragazzi hanno fatto qualcosa che resterà nel nostro ricordo. Hanno dato forma a quello che gridiamo da sempre sugli spalti: “Onorate la nostra maglia”. La maggior parte di loro è giovanissima. Non prendono lo stipendio da mesi, chi dormiva a Torre del Grifo ha dovuto cercarsi un alloggio. Corrono il rischio di non potersi giocare il prossimo turno dei playoff perché non ci sono i soldi per mandarli in trasferta. NON LO MERITANO. E NON PERMETTEREMO CHE ACCADA! Lanciamo una raccolta fondi per consentire ai nostri ragazzi di coltivare il loro e il nostro sogno, per trovare i fondi necessari a concludere la stagione, coprendo le spese. Sottoscriviamo una quota minima di 5 euro (chi vuole può mettere di più), come se stessimo pagando il biglietto al Massimino. Venite a staccare un biglietto, a tutti gli effetti: un biglietto di sostegno alla squadra. Nelle prossime ore vi diremo tutti i dettagli per aderire. Invitiamo tutti a partecipare, dal Sindaco, agli assessori, consiglieri comunali, agli imprenditori, ai tifosi e a tutti i cittadini.Saremo NOI ad accompagnarli fino in campo. Perché, come abbiamo sempre detto, il Catania SIAMO NOI. Riscaldatevi, tocca a noi entrare!Ps: aspettate nostre indicazioni prima di dare soldi a qualcuno, solo le modalità riportate in questa pagina sono quelle vere della iniziativa”.