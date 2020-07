Numeri in salita per il quarto giorno consecutivo. Le parole del ministro Speranza.

Cresce, per il quarto giorno consecutivo, il numero di nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia: oggi sono 201, ieri erano 187, per un totale che arriva a 240.961. In crescita pure le vittime: trenta contro i ventuno morti di ieri.

Sono 15.060 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, mentre in terapia intensiva ci sono 82 pazienti, 5 in meno di mercoledì. Di questi, la metà (41) sono in Lombardia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute secondo i quali in 11 regioni e nelle province di Trento e Bolzano non ci sono più pazienti nelle rianimazioni. Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 963, 62 meno di mercoledì, mentre in isolamento domiciliare sono 14.015, 128 in meno nelle ultime 24 ore. I guariti e i soggetti dimessi sono invece 191.083, con un incremento rispetto a mercoledì di 366.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ad Agorà estate invita alla prudenza: “La comunità scientifica non la esclude – ha spiegato- noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare assembramenti e lavare le mani. E poi rafforzare il Ssn, negli ultimi cinque mesi abbiamo messo più soldi che negli anni passati. Per me è solo l’inizio”.