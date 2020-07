PALERMO – Rinviato a data da destinarsi il Giro podistico Internazionale di Castelbuono, la gara su strada più antica d’Europa che per tradizione si è corsa quasi sempre il 26 luglio. Il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese ha provato ad organizzare la novantacinquesima edizione fino all’ultimo, ma la mancanza di chiarezza sulle linee guida anticontagio da coronavirus per le gare podistiche all’aperto ha indotto al rinvio. “Il nostro è un arrivederci – dice il sindaco di Castelbuono Mario Cicero – consapevoli che siamo in guerra e la guerra al virus comporta decisioni come quella di rinviare il Giro che per noi resta l’evento culturale più importante dell’intera comunità madonita”. Solo due volte in occasione della la prima e della seconda guerra mondiale il Giro non si è corso, mentre nel 2012 era stato spostato a settembre per consentire agli atleti impegnati alle Olimpiadi di Londra di essere presenti a Castelbuono per il centenario della gara. (ANSA).