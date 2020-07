Incendio a Castel di Iudica

CATANIA. Dalle 11.30 di stamani tre squadre di Vigili del Fuoco (dal Distaccamento VVF di Paternò, dal Distaccamento VVF Volontari di Vizzini e dal Distaccamento VVF di Piazza Armerina (EN)), con il supporto di alcune autobotti, due elicotteri antincendi (uno VVF e l’altro Forestale) ed un Canadair, stanno operando per lo spegnimento di un incendio di vegetazione, macchia mediterranea e sterpaglie che è partito da Contrada Pergola e si è, successivamente propagato in via Napoli, via Montegrappa e via Trieste.

L’incendio ha coinvolto anche alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale.

Al momento risulta anche qualche persona intossicata dal fumo che è dovuta ricorrere alle cure mediche.