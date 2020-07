ROMA – “In aumento” il trend del fenomeno corruttivo delle mafie. Le

organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi

corruttivi per raggiungere i loro scopi, approfittando anche

delle situazioni emergenziali come quella in corso, con effetti

devastanti sul sistema economico e sulle imprese sane”. Lo

denuncia il presidente dell’Anac, Francesco Merloni che rileva:

“il valore della tangente è di frequente molto basso e assume

sempre di più forme diverse dalla classica dazione di denaro,

come l’assunzione di amici e parenti. Desta particolare allarme

il fatto che la funzione pubblica sia venduta per molto poco,

2.000 o 3.000 euro, a volte anche per soli 50 o 100 euro”. Nel

primo quadrimestre 2020 gli appalti sono scesi del 24% per

numero e del 33% in valore, pari a 18,6 miliardi in meno.