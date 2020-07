PALERMO – Continua il ciclo di webinar gratuiti, promossi da CONAI con la collaborazione di Sicindustria, per approfondire “Le regole generali di gestione dei rifiuti e degli imballaggi” e aiutare, così, le imprese delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani a orientarsi fra norme per una ripresa sicura, tematiche ambientali, detenzione e regimi autorizzativi dei rifiuti. Tutte le aziende associate a Sicindustria potranno seguire, fino al prossimo 5 agosto, i corsi in diretta streaming: un’occasione di formazione e aggiornamento per dirigenti aziendali, funzionari degli uffici acquisti e amministrativi, professionisti che svolgono consulenza fiscale ed amministrativa.

Dopo la sessione di mercoledì 1° luglio dedicata alla gestione degli imballaggi e al Contributo Ambientale CONAI, i webinar procederanno mercoledì 8 luglio con un appuntamento a tema sottoprodotti e End of Waste; mercoledì 15 luglio con un approfondimento su codifica EER e classificazione; e mercoledì 22 luglio con un focus sulla delicata tematica del deposito temporaneo dei rifiuti.

Ultimi due appuntamenti prima della pausa estiva (il programma riprenderà a settembre) mercoledì 29 luglio, quando si parlerà di abilitazioni e regimi autorizzativi dei rifiuti, e mercoledì 5 agosto, per discutere di gestione documentale degli adempimenti in tema di rifiuti. Tutti i corsi inizieranno alle 10:30 e avranno una durata di circa novanta minuti. Si tratta di momenti di formazione inseriti, ancora una volta, nelle attività e nelle occasioni di approfondimento che il Consorzio Nazionale Imballaggi porta avanti per promuovere cultura e sensibilità ambientale presso istituzioni, imprese e cittadini.

Le regole generali di gestione dei rifiuti e degli imballaggi

Da mercoledì 1° luglio a mercoledì 5 agosto 2020

Orario di inizio dei corsi: 10:30