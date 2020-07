Trapani, testa alla nuova stagione

Importanti conferme, in vista della prossima stagione, per il Trapani

TRAPANI – La stagione del basket si è conclusa anzitempo per via del Covid 19. Tra le squadre che lottavano per la promozione in Serie A1 c’era anche il Trapani, piazzatasi quinta in classifica.

Visti gli ottimi risultati raggiunti, la dirigenza ha già annunciato la conferma di coach Daniele Parente e di alcuni elementi in presenti in squadra. Quella di coach Parente è, forse, la più importante perché da lui arriveranno le indicazioni per la costruzione delle squadra. Per l’allenatore, arrivato al club siciliano nel 2014, per allenare le giovanili, la prossima sarà la terza annata in prima squadra.

Inoltre, è arrivata la conferma dell’americano LaMarshall Corbett, che può giocare sia da “combo guard” che in cabina di regia. Corbett nell’ultima stagione, è diventato idolo dei tifosi a suon di prestazioni stratosferiche. Eletto più volte come “pistolero” della settimana, ha concluso la stagione come miglior realizzatore del girone ovest di Serie A2 viaggiando a 21.2 punti di media a partita conditi da 4 rimbalzi e 2 assist. Ottime anche le sue percentuali: 57% da due, 35% da 3 ed il 91% ai liberi. Per ben 3 volte ha superato i 30 punti realizzati con il massimo stagionale di 39 (8/11 da 3) realizzato il 5 febbraio in casa contro Tortona.

Conferma anche per il play Matteo Palermo, che dopo il rinnovo ha dichiarato: “Nei sei mesi passati a Trapani mi sono trovato davvero benissimo e, terminata la stagione, la mia priorità era quella di restare. Una volta che anche la società ha manifestato interesse a trattenermi, abbiamo trovato l’accordo immediatamente. Oltre a questo, però, c’è la voglia di proseguire col progetto. Fino all’interruzione, stavamo facendo qualcosa di importante ed il mio desiderio sarebbe quello di ricominciare da lì. Quella che ci apprestiamo ad iniziare sarà una stagione particolare e l’auspicio è quello che si possa ritornare a giocare in serenità davanti ai tifosi che sono la vera essenza dello sport”. Nella stagione appena terminata ha giocato a Montegranaro fino a gennaio realizzando 7.3 punti con 3 rimbalzi e 3 assist di media nelle 9 partite disputate. A gennaio lascia le Marche per accasarsi alla corte di coach Parente e si conquista subito un ruolo da protagonista giocando tutte e 16 le gare e rimanendo in campo per 31 minuti a partita: 7.4 punti, 3.5 rimbalzi e 3.1 assist le sue cifre.