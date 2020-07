Trapani, corsa alla salvezza

TRAPANI – Il Trapani vuole la salvezza in Serie B. I granata non voglio lasciare il campionato cadetto e nelle restanti gare hanno intenzione di battagliare fino alla fine per mantenere la categoria.

La società granata ha rinnovato tutti i contratti in scadenza a giugno, evitando quindi di restare scoperta in determinati reparti. A darne comunicazione è stato Petroni: “Rimasti tutti, tranne Lorenzo Del Prete e Jonathan Biabiany, che non rientrano più nel progetto tecnico”, ha racontato ai microfoni de Il Giornale di Sicilia.

Nessun problema anche per il prolungamento di Castori e del suo staff. Sembra anche risolta la questione relativa alle spettanze dei mesi passati con la squadra, con il gruppo che ha raggiunto un’intesa con la società per recuperare gli stipendi pregressi…