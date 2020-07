CARINI (PALERMO) – E’ stato trovato senza vita all’interno della sua villetta un 57enne palermitano. Si tratta di Mario Valenza, che abitava in via Milazzo a Carini, grosso centro della provincia.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, che da alcuni giorni non avevano più avuto sue notizie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri: la porta dell’abitazione era chiusa dall’interno ed è stato necessario trovare una via d’accesso per intervenire. L’uomo è stato trovato per terra, sul corpo nessun segno di violenza.

Ad accertare il decesso sono stati i sanitari del 118, mentre il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Il 57enne sarebbe stato stroncato da un malore. La morte risalirebbe a due giorni fa.