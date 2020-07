CATANIA – Poteva essere una tragedia. Ieri, nel primo pomeriggio, al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania è arrivata tra le braccia dei genitori una bimba di appena due anni che è stata vittima di una terribile caduta nella sua casa a Gravina di Catania. Mentre giocava, si sarebbe sporta troppo dal balcone e avrebbe fatto un volo di almeno 3 metri. Nel corso del pomeriggio, la piccola è stata sottoposta a tutti gli accertamenti per verificare le sue condizioni. Alla fine è stata riscontrata una frattura al bacino. In serata è stato disposto il trasferimento all’ospedale Garibaldi Nesima. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita. Sull’episodio procede la stazione dei Carabinieri di Gravina di Catania che ha informato le autorità competenti di quanto accaduto.