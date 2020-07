CATANIA – L’autorizzazione del Tribunale Fallimentare di Catania è arrivata. Il pacchetto azionario del Calcio Catania spa (con il relativo patrimonio immobiliare) è “in vendita”. Dieci pagine di un atto giudiziario che danno speranza a tutto il popolo rossoazzurro che da settimane ormai viveva con un nodo in gola. I tifosi, in verità, sono abituati ormai da anni a questo legame – a doppio binario – tra Palazzo di Giustizia e rettangolo verde.

LA CAMERA DI CONSIGLIO

La decisione è arrivata dopo una camera di consiglio del Tribunale Fallimentare, composto dal presidente Mariano Sciacca, dal giudice Fabio Ciraolo e dal giudice relatore Alessandra Bellia. I tre magistrati mettono nero su bianco il percorso che ha portato a questa decisione. Tutto parte da tre precisi pilastri: la “proposta di concordato in bianco depositata da Finaria spa (azionista di maggioranza della società rossoazzurra) del 18 marzo scorso”, l’istanza “depositata” il 22 giugno e integrata il 26 giugno “per l’avvio della procedura competitiva da parte di Finaria, e la “proposta di acquisto delle azioni di Calcio Catania avanzata da Sport Investment Group Italia (Sigi) spa”.

L’URGENZA E I PERICOLI

Un cammino che ha avuto anche il “parere” dei due Commissari Giudiziali di Finaria. Inoltre, in casi come questi, la legge impone l’autorizzazione del Tribunale per “ogni atto di straordinaria amministrazione” che si certifica come “urgente”. E la cessione del Calcio Catania è davvero urgente, perché come scrivono gli stessi giudici si rinviene “l’imminente pericolo di perdita del titolo sportivo, connessa alle imminenti scadenze degli adempimenti relativi alla partecipazione al campionato”. Da queste valutazioni il Tribunale ha ritenuto “opportuno autorizzare la richiesta procedura competitiva per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all’acquisto”.

LA PROCEDURA DI VENDITA

Quale sarà la procedura? I giudici hanno deciso che “per ragioni di opportunità va adottato il modello della vendita sincrona mista” il quale “prevede la presentazione delle offerte sia in via telematica che su supporto analogico (modalità cartacea) mediante deposito in cancelleria e regola lo svolgimento della gara innanzi al cosiddetto referente della procedura tra gli offerenti telematici – che partecipano in via telematica – e gli offerenti su supporto analogico – che partecipano di persona o a mezzo avvocato delegato”. Il Tribunale ha nominato “quale gestore della vendita telematica la società Aste Giudiziarie In Linea spa”.

IL PATRIMONIO ROSSOAZZURRO

Cosa si mette in vendita? “Il presente procedimento competitivo – si legge nel bando pubblicato – ha per oggetto la cessione al miglior offerente, in un unico lotto, dei seguenti beni: 1.908.000 azioni di Calcio Catania S.p.A., del valore nominale di euro 1.908.000 possedute da Finaria S.p.A., pari al 95,4% del capitale sociale; la cessione comprenderà il credito di Finaria verso Calcio Catania S.p.A. per anticipazioni effettuate con tre bonifici dell’8, 16 e 23 gennaio 2020, per complessivi euro 75.000 (settantacinquemila) non sussistendo altri crediti; tutti i beni e le attrezzature iscritti – annotano i magistrati – nello stato patrimoniale attivo di Finaria in liquidazione, che insistono nel Centro Sportivo Torre del Grifo (come da una perizia consegnata il 26 giugno scorso)”.

BASE D’ASTA E SCADENZE

Il prezzo base d’asta è stato stabilito in 1.304.000 euro (unmilionetrecentoquattromila). I soggetti interessati “dovranno depositare la propria offerta irrevocabile entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 luglio 2020”. Si procederà, infine, allo svolgimento del procedimento competitivo nell’udienza fissata per il prossimo 23 luglio alle 11 al Palazzo di Giustizia di Catania.