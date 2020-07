Caserta, Pecchia e Scienza

PALERMO – I possibili nomi come nuovo allenatore del Palermo aumentano di giorno in giorno. Fino a qualche settimana fa sembravano non esserci più dubbi sul fatto che Fabio Caserta sarebbe diventato il tecnico rosanero per la prossima stagione, ma adesso tutto sembra esser tornato in ballo.

Oltre all’attuale allenatore della Juve Stabia, in corsa ci sono anche Fabio Pecchia, ormai ex tecnico della Juventus U23 e Giuseppe Scienza, attualmente impegnato con il Monopoli. Tre profili che piacciono alla società di viale del Fante, ma è impossibile dire al momento chi la spunterà.

“In realtà, Caserta è ancora tra le prime opzioni di Sagramola e Castagnini i quali, però, prendono anche in considerazione soluzioni alternative qualora dovessero nascere dei problemi”, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I tifosi rosanero debbono quindi ancora attendere, visto che i campionati professionistici non sono ancora stati conclusi. Caserta, nonostante le smentite, resta nel mirino. Pecchia e Scienza le valide alternative: “Le varianti, semmai, sulla scelta finale possono essere altre e dipendere anche da eventuali altre richieste, soprattutto davanti all’offerta del Palermo pronto ad offrire solo un anno si contratto. Un punto sul quale magari non tutti i candidati potranno trovarsi d’accordo”, conclude il quotidiano.