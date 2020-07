CATANIA – Il Catania ha superato lo scoglio Virtus Francavilla, e domenica dovrà vedersela con la Ternana per il secondo turno dei playoff. La sfida non è delle più agevoli ma Lucarelli ci crede, così come la squadra e i tifosi.

Lucarelli dovrà anche cercare di mantenere la squadra concentrata sul campo e cancellare i pensieri negativi legati al futuro del club e lo ribadisce: “I fatti extracampo non devono riguardarci, abbiamo scelto di lottare scelto di lottare per la maglia? Allora – si legge sull’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” – lavoriamo sul campo e prepariamo la sfida di Terni. Tentiamo l’impossibile. Al di là del futuro del club siamo ancora in corsa per la promozione. La rimonta contro il Francavilla ha dimostrato quanto orgoglio hanno i ragazzi”.

Nelle ultime ore i tifosi hanno pure fatto partire una raccolta fondi per permette al club etneo di affrontare la trasferta e su questo Lucarelli si è espresso così: “I tifosi li sentiamo vicini. Siamo sempre idealmente scortati da loro. Questo clima può solo far bene alla squadra”.