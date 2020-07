PALERMO – “Il biglietto unico giornaliero Amat-Ferrovie, annunciato oggi dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, è un passo in avanti ed è il frutto di una battaglia che, insieme ad associazioni e liberi cittadini, conduciamo ormai da anni. Palermitani e turisti potranno usare autobus, tram, passante e anello ferroviario con un unico ticket giornaliero, creando un reale sistema intermodale alla portata di tutti”. Lo dice il coordinatore provinciale di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici. “Chiediamo – aggiunge – però di non fermarci qui: bisogna includere gli spostamenti fino all’aeroporto di Punta Raisi e attivare gli abbonamenti unici integrati per studenti, lavoratori e pendolari, mettendo tutti nelle condizioni di poter fare a meno dell’automobile”. (ANSA).