PALERMO – Da lunedì 6 luglio in seguito all’ordinanza n. 454, la circolazione veicolare sarà modificata con la chiusura di piazza Ruggero Settimo nel tratto compreso tra via Turati e via Ruggero Settimo per i lavori relativi all’anello ferroviario di Palermo. I veicoli provenienti da via Libertà e quelli provenienti da via Turati – spiegano dalla polizia municipale – saranno obbligati a percorrere via Dante.

Nel dettaglio: Piazza Ruggiero Settimo, tratto compreso tra via Turati e via Ruggiero Settimo: chiusura al transito veicolare. Piazza Castelnuovo / Via Dante, tratto compreso tra via della Libertà e via N. Garzilli: istituzione del senso unico di marcia in direzione via P.pe di Villafranca. Via Dante, tratto compreso tra via P.pe di Villafranca e via N. Garzilli: sospensione della corsia riservata contromano. Via Emerico Amari, tratto compreso tra via A. Panascia e piazza R. Settimo: la chiusura viene prorogata sino al 21/9/2020, con restituzione parziale a partire dal 30/8/2020. Piazza Castelnuovo: la chiusura dell’ Area 7.2 viene ulteriormente estesa sino al 26/10/2020, ma saranno restituite già a partire dal 30/8/2020, alcune porzioni della piazza”.