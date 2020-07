Presentati oggi i progetti di formazione per i neo-assunti all’interno di Humanitas Istituto Clinico Catanese: “Tendi la Mano” e “Skills” sono i due corsi di approfondimento diretti dalla società di consulenza e formazione Universo srl e finanziati a valere del nuovo avviso di Fondimpresa (avviso 3/2019) sulle politiche attive del lavoro. I lavoratori, assunti dopo la presentazione del bando, saranno formati sulle procedure specifiche all’interno del nuovo polo ospedaliero.

A coordinare i lavori iniziali il dottor Antonio Pensavalle: “Puntiamo ad accrescere le conoscenze del personale con l’intento di favorire l’acquisizione di competenze e know how specifici. Il filo conduttore di entrambi i corsi – prosegue – è fornire la cassetta di strumenti ad ogni professionista impegnato nella presa in carico del paziente. Un’esigenza questa espressa dall’avvocato Francesca Cuffari, Responsabile Formazione e Comunicazione di Humanitas Istituto Clinico Catanese, che ha dato impulso al progetto aziendale seguendone l’intero iter“.

Sulla importanza della formazione insiste la dott.ssa Daniela La Porta, Amministratore della Universo srl: “Ci concentriamo sulle competenze da sviluppare al fine di fornire nuove opportunità di lavoro sul territorio; la formazione acquisita entra a far parte del bagaglio culturale dei singoli che potranno spenderla, innanzitutto, all’interno dell’azienda. Grazie a questo nuovo avviso di Fondimpresa, conclude, si dá impulso alle politiche attive, si azzerano i costi di formazione iniziale e di inserimento lavorativo, valido aiuti per l’azienda”.

Al termine dei lavori complessivi, verrà rilasciato un attestato di formazione ad ogni singolo partecipante.