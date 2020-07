AGRIGENTO – La Fortitudo Agrigento ha messo in archivio la stagione 2019/2020 e getta le basi per la prossima. Quella che si stava disputando, ma stoppata dal Coronavirus, vedeva la squadra di patron Moncada seconda in classifica con il sogno promozione, poi svanito. Per il 2020/2021 ci sono già delle conferme, si parte da coach Cagnardi e dal capitano Chiastarella.

L’annuncio dei rinnovi è arrivato direttamente dal club. Capitan Chiarastella, che sarà alla seconda stagione in Sicilia, ha commentato così la notizia: “Voglio ringraziare la famiglia Moncada ed il direttore sportivo Cristian Mayer per avere creduto in me mettendomi al centro del nuovo progetto. Voglio ringraziare anche il mio procuratore Massimiliano Aldi. Un motivo molto importante della mia scelta è stata la riconferma del nostro coach, Devis Cagnardi. Per me è il nostro valore aggiunto. Mi auguro che i nostri tifosi ci seguano, che siano positivi e che credano, come ho fatto io, nella società. Sono molto stimolato e motivato, non vedo l’ora di essere di nuovo in campo”.

Secondo anno di fila anche per coach Cagnardi. L’allenatore può vantare il record di vittorie casalinghe al PalaMoncada e dopo la firma ha dichiarato: “Sono felice e soddisfatto per questa reciproca fiducia. La Fortitudo Agrigento ha dimostrato di voler avviare un progetto serio a livello organizzativo con la nomina di Gabriele Moncada alla presidenza. Gabriele, ha subito dimostrato intraprendenza e idee chiare ripartendo da Cristian Mayer nell’area manageriale a fugare ogni dubbio. Il lavoro che ci aspetta non è semplice ma il senso di appartenenza e di sfida che ci accomuna ha acceso subito una grande motivazione in tutti noi”.