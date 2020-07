“Incarichi legali nella Sanità

“Con apposita interrogazione che mira ad una operazione trasparenza ho chiesto, con altri, di accertare il modus operandi per conferimento di incarichi, in particolare di patrocinio legale, posto in essere nelle aziende sanitarie e nelle società partecipate regionali e ciò con riferimento agli anni 2017,2018,2019 e 2020”. A chiederlo al Presidente della Regione, all’assessore regionale per la salute e all’assessore all’economia, tra gli altri, Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

“Le aziende sanitarie e le società partecipate regionali – dichiara Pullara – spesso si rivolgono a professionisti esterni anche per il patrocinio legale, ci sembra opportuno che venga applicata una rotazione al fine di evitare concentrazione su pochi, cosa che ha avuto strascichi giudiziali in istituzioni di preminente rilevanza ed assurta agli onori della cronaca. Tale prassi, tra l’altro, dovrebbe essere accompagnata – aggiunge Pullara – da apposita regolamentazione che disciplini sia la composizione di un elenco di professionisti sia la modalità di conferimento dell’incarico. Chiediamo anche di verificare se tali conferimenti abbiano rispettato le prescrizioni nel tempo impartite dall’ANAC. Attività di questo tipo non sono contro qualcuno ma vogliono assumere il significato di un alert per evitare comportamenti non legittimi ed al contempo rendere trasparenti talune procedure facendo riconquistare fiducia ai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e quindi della politica”.

