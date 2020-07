Lampedusa, erano stati espulsi

In attesa del giudizio direttissimo, sono ai domiciliari.

PALERMO – La polizia di Stato ha arresto sei extracomunitari, sbarcati, nei giorni scorsi, a Lampedusa, per essere rientrati in Italia nonostante fossero stati destinatari di decreti di espulsione e respingimento. In attesa del giudizio direttissimo, i sei sono ai domiciliari. (ANSA).