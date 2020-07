Passalacqua Ragusa, altra conferma

RAGUSA – Mosse concrete in vista del prossimo campionato di Serie A1 di basket femminile. La Passalacqua Ragusa, infatti, tramite un comunicato annuncia il rinnovo della giocatrice classe ’96 Marzia Tagliamento. Ecco il comunicato del club:

Marzia Tagliamento resterà a Ragusa anche il prossimo anno. La forte guardia/ala, classe 1996, è reduce da una buona seconda parte di stagione con la formazione iblea, dopo avere iniziato il campionato a Battipaglia con cui aveva realizzato 14 punti di media, tirando con il 42% da due, il 31% da tre e il 70 ai liberi, con quasi tre assist a partita. A Ragusa, in 11 partite disputate, Marzia ha fatto registrare invece 8,6 punti di media a partita, ma con medie dal campo decisamente più alte: il 62% da due, il 42% da tre e il 67% ai liberi.

“Marzia – commenta coach Gianni Recupido – ha dimostrato di volere fortemente restare a Ragusa e ha strameritato la riconferma. Specialista nel tiro da tre ma anche brava a leggere le situazioni e a passare la palla dentro, è una giocatrice di carattere, una vincente, che sa come si sta in una grande squadra ed ha la capacità di farsi trovare sempre pronta. Lo scorso campionato è stata bravissima ad inserirsi nel gruppo a stagione in corso. Per la prossima stagione la avremo dall’inizio e siamo certi che ci contagerà con l’allegria e l’entusiasmo che la contraddistinguono”.

Si va dunque completando pian piano il puzzle relativo alla composizione del roster della formazione biancoverde, edizione 2020/2021. Marzia Tagliamento si aggiunge al trio di straniere Marshall, Kuier e Harrison e al gruppo di italiane formato da Consolini, Santucci e Trucco.