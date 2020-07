PALERMO – Dopo aver proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori per chiedere l’immediata approvazione da parte del consiglio comunale di Palermo del nuovo contratto di servizio tra Comune e Rap, la Partecipata che gestisce il ciclo dei rifiuti, i sindacati di categoria Fit Cisl, Uiltrasporti e Filas hanno indetto le assemblee e definito il programma a partire da lunedì. “Continuiamo a registrare una sterile contrapposizione politica all’interno del consiglio comunale che ha quale unica conseguenza quella di mettere a serio rischio la continuità aziendale e il futuro di 1.800 lavoratori”, commentano le Rsu Rap di Fit Cisl, Uiltrasporti e Filas Vincenzo Trania, Francesco Sinopoli e Carmelo Giallombardo. “Nessuna fuga in avanti da parte della Rsu aziendale ma il semplice rispetto di un principio democratico che individua nella maggioranza il dovere di assumere le decisioni a tutela dei 1.800 lavoratori della Rap e delle loro famiglie. Sul totale di 27 componenti la Rsu aziendale, il ruolo della minoranza sindacale, 6 componenti, non può certamente prevaricare la decisione della maggioranza, 21 componenti, che decide ed indice le assemblee”.

(DIRE)