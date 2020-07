CEFALÙ (PALERMO) – Lite per gelosia a Cefalù tra due sedicenni: i protagonisti della rissa finita nel sangue sono un ragazzo di Milano e un giovane del comune siciliano. I due, in base a quanto hanno ricostruito i carabinieri, si contendevano una ragazza. Il milanese ha colpito all’addome il coetaneo con un oggetto (gli inquirenti non lo hanno ancora individuato). Il giovane ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio ed è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi. La prognosi è di sette giorni. I carabinieri stanno sentendo gli amici dei due protagonisti della rissa per cercare di ricostruire quanto successo.

(ANSA)