PALERMO – Lunedì 6 luglio alle 20.30 presso il Teatro Santa Cecilia di Palermo lo spettacolo ideato dall’associazione MarcoSacchi per il settore paralimpico. Sarà lanciato anche il progetto DONA E FAI DONARE per promuovere donazione di sangue e organi. Quartetto Jazz Canali, il fisarmonicista Pierpaolo Petta, il Marcello Cinà SEXSTET ed il Gruppo Sound Zero. Interverranno anche Sergio Vespertino , Francesco Italia e Giovanna Carrozza.

L’ Associazione MarcoSacchi – con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’ARS – organizza il concerto di beneficienza in favore del settore Paralimpici ASD Club Scherma Palermo. Lunedì 6 luglio alle ORE 20.00 – presso il Teatro Santa Cecilia di Palermo – il quartetto Jazz Canali, il fisarmonicista Pierpaolo Petta, il Marcello Cinà SEXSTET ed il Gruppo Sound Zero proporranno un repertorio di musica soul e blues gospel in connubio perfetto con il sound jazz. Andranno in scena con le loro irriverenti ed irresistibili incursioni anche Sergio Vespertino , Francesco Italia e Giovanna Carrozza.

“Per il 2020 l’iniziativa promuove il concetto di donazione a tutto tondo – dice la presidente dell’Associazione Marco Sacchi, Rosalba Muratori. Lanciamo il PROGETTO DONA E FAIDONARE in tema di donazione di sangue e organi per correlarlo alle sfide degli atleti paralimpici, alla musica donata e condivisa, al coraggio e alla dedizione che contraddistinguono uomini e donne alle prese con le fasi della pandemia”.

Sarà presente Marcella Li Brizzi, atleta palermitana, più volte campionessa paralimpica di scherma. Per partecipare alla serata è previsto un contributo di solidarietà che verrà devoluto all’associazione Paralimpici ASD Club Scherma Palermo. Per saperne di più: 348 331 4614 – https://www.facebook.com/events/265832954690058/