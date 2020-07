Sicula Leonzio, salvezza raggiunta

SERIE C

LENTINI (CT) – Per la Sicula Leonzio, anche se tramite I play out, è arrivata la salvezza, ma il futuro sembra tutto da decifrare. Il presidente Giuseppe Leonardi, che ha visto la sua famiglia investita dal terremoto giudiziario legato alla questione rifiuti e, come può sembrare normale. potrebbe riflettere sul futuro prossimo anche del club stesso.

La squadra, dopo avere superato il Bisceglie con il risultato di 1-0 sia all’andata che nel ritorno dei playout, ha festeggiato la permanenza in Serie C e l’ha fatto incontrando quei tifosi che erano presentati all’esterno dello stadio. La festa, va detto, è durata qualche minuto. Giusto il tempo di qualche abbraccio e qualche maglia regalata, niente di più.

Se il presidente Leonardi dovesse decidere di continuare, cosa che al momento pare molto probabile, la Sicula Leonzio dovrebbe anche confermare mister Vito Grieco che ha un altro anno di contratto e ha condotto la squadra alla salvezza, ma che in stagione è stato esonerato per far spazio a Giovanni Bucaro.