PALERMO – Dopo il lungo periodo di lockdown, dovuto al Corona Virus, la città di Palermo vuole ripartire dal suo ricco patrimonio artistico, grazie alla manifestazione RestArt. La manifestazione prevede che, dal 3 luglio al 29 agosto, ogni venerdì e sabato, una serie di splendidi siti monumentali saranno aperti dalle ore 19 fino alla mezzanotte. Per poter accedere ai siti è necessaria la prenotazione online e il pagamento di un biglietto al costo di 3 euro per ciascuna visita. Ecco l’elenco dei monumenti che aderiscono alla manifestazione:

Chiesa di Santa Caterina

Cupola di Santa Caterina

Chiesa dello Spasimo (dal 10 luglio)

Palazzo Abatellis

Palazzo Mirto (dal 10 luglio)

Museo Archeologico Salinas

RISO – Museo di arte contemporanea

Palazzo Branciforte

Villa Zito

Teatro Massimo (dal 10 luglio)

Orto Botanico

Oratorio dei Bianchi

Chiesa della Catena

Chiesa del SS. Salvatore

Cupola del SS. Salvatore

Chiesa di S. Matteo

Torre di S. Antonio

Chiesa di Casa Professa (aperta il 3, l’11, il 17 e il 25 luglio; ad agosto, l’8, il 21 e il 29)

Archivio Comunale

Chiesa della Gancia (aperta il 18 e 31 luglio e 22 agosto)

Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti

Oratorio di S. Lorenzo

Oratorio di S. Mercurio

Oratorio di S. Cita

Oratorio del SS. Rosario in San Domenico

Inoltre sono previsti una serie di eventi collaterali, anche in siti diversi. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni visitate il sito www.restartpalermo.it

La nota della Fipe Confcommercio Palermo. Fipe Confcommercio Palermo, la Federazione dei pubblici esercizi, aderisce con entusiasmo al progetto “Restart – le notti della bellezza”, voluto dagli Amici dei Musei Siciliani, che da oggi, e per tutti i week end di luglio e agosto, aprirà alla città dalle 19 alla mezzanotte 25 siti di interesse culturale, storico ed artistico. Tra Fipe Confcommercio e “Restart” si svilupperà una collaborazione reciproca che punta a valorizzare gli aspetti turistici, culturali e commerciali dell’iniziativa: tutti coloro che mostreranno il tagliando di ingresso a uno dei siti culturali usufruiranno di uno sconto nei locali che sosterranno la manifestazione o, al contrario, ai clienti dei locali verrà offerto un coupon omaggio per accedere a uno dei siti di Restart. I locali che aderiscono all’iniziativa, anche fuori dal centro storico, esporranno in vetrina una locandina dell’evento.

“Riteniamo importante, stimolante e doveroso sostenere le iniziative virtuose che puntano alla valorizzazione dei siti più belli di Palermo – spiega Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo -. Turismo, cultura e arte sono elementi essenziali di quella che ho definito spesso “economia della bellezza”. Restart, che nasce dopo una crisi epocale, è testimonianza di coraggio e di amore verso la città”.

“Dopo mesi difficili – dice Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo – la città torna lentamente alla normalità e grazie a “Restart” può mostrare nuovamente la sua immagine più bella. I flussi turistici sono ancora lontani da quelli del recente passato ma una manifestazione del genere permetterà anche ai palermitani di riscoprire e apprezzare le proprie bellezze artistiche e di rivivere serate piacevoli in un clima di condivisione tra arte e svago. C’è già un elenco di pubblici esercizi che ha aderito all’iniziativa e che verrà implementato nei prossimi giorni, visto l’entusiasmo che è stato espresso dai rappresentanti della categoria”.

ECCO I PUBBLICI ESERCIZI CHE HANNO ADERITO A RESTART: Villa Costanza, via Pietro Bonanno 42; Osteria Ballarò, via Calascibetta 25; La Braciera in Villa, via dei Quartieri 104; L’acerba osteria dinamica, Piazzetta della saponeria 10; Trattoria La Cambusa, Piazza Marina 16; Osteria dei Vespri, Piazza Croce dei Vespri; Ristorante Quattroventi Comfort food, via Enrico Albanese 30; Trattoria ai Normanni, Piazza della Vittoria 25; Buatta Trattoria Popolana, corso Vittorio Emanuele 176; Luciecalici, via Sammartino 121.