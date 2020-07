Trapani, arriva il Livorno

TRAPANI – In casa Trapani non è ancora passata la rabbia per la mancata vittoria contro il Cosenza, ma già si pensa alla prossima sfida.

I granata di mister Castori questa sera, ore 21, saranno chiamati ad un importantissimo scontro diretto contro il Livorno ultimo in classifica e con otto punti di distacco proprio dai siciliani. Il Livorno andrà in terra granata senza nulla da perdere e le ultime giornate per Filippini non sono state certo delle migliori visto che otto giocatori, tutti in scadenza, hanno salutato e adesso si dovrà fare affidamento su molti Primavera.

Il Trapani non vuole abbassare la guardia e Castori cerca di tenere i suoi concentrati: “Livorno ridimensionato? Assolutamente no – esordisce il tecnico – sarà una partita difficile che affronteremo con la massima attenzione e determinazione. Non cadiamo in questo al Livorno mancheranno solo due calciatori che venivano utilizzati, Marras e Ferrari, gli altri otto erano o infortunati o poco utilizzati”.

Castori è anche tornato a parlare degli errori commessi durante la sfida contro il Cosenza: “Una volta giocate sulle partite non ci si torna più, si analizza quello che è stato fatto in maniera corretta e quello che abbiamo sbagliato, però bisogna guardare avanti, soprattutto giocando ogni tre giorni, la cosa più importante è il recupero fisico dei calciatori”.