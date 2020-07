PALERMO- L’ordinanza ‘contigibile e urgente’ del Presidente della Regione, Nello Musumeci, parla chiaro e cambia ancora le condizioni di viaggio sui mezzi siciliani, da sabato 4 luglio.

Si legge all’articolo uno: “Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento intepersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM dell’11 giugno 2020”. Ma la regola nell’incipit è chiara, non si abbandona del tutto la prudenza. “Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio”.

“Tali misure – si legge ancora – si applicano anche al trasporto pubblico regionale, locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché al trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente sia automobilistico che bus, autobus a fini turistici), trasporto pubblico funiviario”.

Un provvedimento che arriva dopo le notizie di cronaca circa le difficoltà degli spostamenti in autobus, con conseguente nervosismo sfogato soprattutto nei confronti degli autisti. Per esempio, le cronache a Palermo sono state caratterizzate da episodi di violenza, anche nel recente passato.

Il presidente dell’Amat, Michele Cimino, parlando con LiveSicilia.it, era stato esplicito sul punto e sulle norme di contenimento stretto: “La verità? E’ impossibile fare rispettare queste regole, specialmente su certe linee affollate, come quelle che vanno a Mondello. Ma non si tratta di un disagio soltanto palermitano, succede ovunque”. Adesso, bisognerà vedere quali saranno le situazioni concrete che scaturiranno dalle decisioni di Palazzo d’Orleans.

Il provvedimento di Musumeci è stato salutato positivamente dall’Asstra Sicilia (associazione dei trasportatori): “Apprezzamento e soddisfazione per la nuova ordinanza che di fatto permette la ripartenza del trasporto pubblico in Sicilia”, recita una nota. “Con questo importante provvedimento l’amministrazione regionale dimostra capacità di ascolto e di intervento e pone le basi per una vera ripartenza della Sicilia in piena sicurezza visto che sono disposte un’altra serie di misure anti contagio”. Claudio Iozzi, presidente di Asstra Sicilia, sorride: “Per il trasporto pubblico in generale si tratta di una notizia attesa e sperata e di questa attenzione al settore contemperando le esigenze di sicurezza a quelle di mobilità, ringrazio l’amministrazione siciliana tutta”.