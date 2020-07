BIANCAVILLA (CT) – Scene da film, grida e coltellate alla schiena di un uomo poco più che quarantenne, hanno fermato il tempo ad Adrano. Attimi di paura quando, poco dopo le otto del mattino, un 46enne di Biancavilla è stato letteralmente assalito e preso a colpi di fendenti.

La dinamica

Un “agguato” sottolineano i carabinieri di Paternò, che hanno iniziato subito le indagini

Tutto è avvenuto in pochi attimi, il 46enne stava per entrare in un panificio, quando è stato colpito senza pietà riportando gravi ferite.

Le indagini

I militari dell’Arma hanno iniziato subito le ricerche, raccogliendo testimonianze sul luogo del tentato omicidio. L’aggressore era fuggito, percorrendo qualche decina di chilometri.

L’arresto

Ad Adrano, però, Pietro Lo Cicero, così si chiama il presunto aggressore, è stato arrestato.

“Perquisito sul posto – annotano gli inquirenti – è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per l’agguato, che è stato posto sotto sequestro. Il fermato – concludono i carabinieri – assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza”.

Il movente

Alla base dell’agguato ci sarebbero motivi di “natura passionale”. Una vendetta, quindi, finita nel sangue, ma grazie all’intervento dei carabinieri, l’aggressore è finito in carcere.

