Catania, oggi sfida alla Ternana

CATANIA – Il Catania è pronto a sfidare la Ternana. La squadra di Lucarelli potrà contare sulla fiducia ritrovata e anche l’affetto dei tifosi (naturalmente assenti) che hanno raccolto la somma di 9300 euro per permettere alla squadra di affrontare la trasferta.

“Voglio e vogliamo ringraziare sentitamente la città di Catania per questo incredibile gesto – dichiara Lucarelli – più unico che raro nel mondo del calcio. Donne, uomini, bambini, anziani, disoccupati, pensionati, cassaintegrati hanno voluto dare il loro contributo economico come gesto d’amore per la propria squadra”.

La sfida non è certo delle più agevoli e il Catania per passare il turno dovrà fare un gol in più dell’avversario perché il pari permetterebbe agli umbri, meglio piazzati in classifica, di passare il turno: “Ci tocca la Ternana, va bene così. Vorrà dire che se dovessimo riuscire a vincere, l’impresa centrata sarebbe ancora più clamorosa”.