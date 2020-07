La città si sveglia tappezzata di striscioni contro la Questura. Non si placano i malumori per la nota stampa diramata dalla Digos e relativa alla ricostruzione della protesta di qualche giorno fa nei locali dell’assessorato ai servizi sociali. Gli attivisti del comitato Reddito-Casa-Lavoro annunciano una conferenza stampa per raccontare la loro versione dei fatti.