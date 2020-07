Sono giorni difficili per Palermo. Abbiamo raccontato in più puntate la sua condizione di degrado complessiva. Ecco la nostra rassegna stampa.

Crack, degrado e fetore

Stamani sono arrivati i poliziotti in Cortile delle Bisacce, a Ballarò. I tossici sono andati via. Almeno per ora. Non è l’estemporaneo passaggio di una pattuglia o di una volante che può cambiare le cose. Servirebbe molto di più, un presidio massiccio forse. Ciò che accade alla luce del sole è inaccettabile. (LEGGI IL RESTO)

La vergogna dei Rotoli

Entrando, c’è subito il deposito. Ma, prima ancora di vederlo, ne percepisci l’odore penetrante. Se ti avvicini, ti prende un capogiro. Intanto gli occhi si abituano all’oscurità che sa di muffa. Ecco le bare accatastate, conservate per la sepoltura che verrà, in attesa di un posto al momento non disponibile. (LEGGI IL RESTO)

Le strade rotte e i risarcimenti

Sette milioni di euro in due anni. Tanto è costato al comune di Palermo risarcire chi nel capoluogo si è fatto male per una buca stradale, un avvallamento, un marciapiede rotto e ha deciso di fare causa a Palazzo delle Aquile. Un elenco sterminato, fatto di sentenze e importi versati e che, siccome non previsti, sono diventati debiti fuori bilancio. (LEGGI IL RESTO)

Un autobus chiamato desiderio

Chi non ha mai aspettato, a Palermo, un autobus alla fermata, chi non è mai salito a bordo, chi non è mai andato a Mondello col naso delicatamente poggiato nell’incavo ascellare del vicino di pena, non ha mai saputo cosa sia veramente la pazienza. E’ lì, sotto il sole o sotto la pioggia, che si forma l’attitudine panormitana alla rassegnazione. Per i primi dieci anni, ti lamenti e inveisci se il corpaccione arancio-meccanizzato non arriva in tempo utile. Poi ci fai il callo. (LEGGI IL RESTO)