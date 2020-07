PALERMO – Il ministero dell’Istruzione informa che domani la ministra Lucia Azzolina sarà in Sicilia per il tavolo regionale sulla ripresa di settembre. Prima del tavolo, la ministra si recherà presso la scuola Falcone di Palermo. Successivamente il ministero dell’Istruzione ha specificato che l’incontro per il Tavolo regionale sulla ripresa di settembre si svolgerà presso l’Educandato Statale “Maria Adelaide”.