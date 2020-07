E’ un costume’antismarrimento’: con il ritorno al mare e le spiagge affollate, arriva il nuovo metodo per non perdere di vits ai propri bambini. Come spiage ‘Fanpage‘, a proporlo è stato Memazing, un brand di Latina che offre collezioni beachwear ecosostenibili. “La linea dedicata ai costumi e ai bikini da bambina propone non solo dei modelli in versione mini-me, ovvero in coordinato con quelli della mamma, ma arricchiti dall’accessorio “Trovami”, un’etichetta intelligente. Al suo interno c’è infatti una tecnologia avanzata che permette di localizzare i bambini in ogni momento, che risulta utilissima in caso di allontanamento o smarrimento. La sua peculiarità sta nel fatto che è sicura al 100%, non emette onde elettromagnetiche, non ha il Gps e non mette a rischio la salute del piccolo”. Un metodo per garantire il relax alle mamme, almeno durante le giornate al mare.