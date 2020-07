Palermo, si cercano attaccanti

PALERMO – AAA bomber cercasi. E’ questo il cartello che, idealmente, hanno messo i dirigenti rosanero davanti gli uffici del “Barbera”, perché dopo l’addio di Ricciardo e Sforzini si cercano nuovi attaccanti.

La lista dei nomi sondati è lunga e ogni giorno se ne inseriscono di nuovi, anche perché è una fase di calciomercato abbastanza interlocutoria perché si attende la conclusione definitiva dei campionati. Nelle ultime ore, scrive “Il Giornale di Sicilia”, proprio per quanto riguarda il reparto avanzato, si sono inseriti in corsa Brighenti del Monza, Caturano della Virtus Entella e Corazza della Reggina.

Brighenti, però, non è il primo nome della lista anche per questioni anagrafiche visti i trentatré anni e perché il Palermo cerca profili più giovani. Caturano è un po’ più giovane, trent’anni per lui, ed è di proprietà della Virtus Entella che a gennaio l’ha girato al Cesena dove, in cinque partite, ha siglato tre gol ed il club ligure potrebbe non confermarlo. Corazza, invece, ha diversi estimatori perché su di lui c’è il forte interesse di Modena e Ternana, ma il Palermo non ha fretta.