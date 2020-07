Nuovi focolai e un trend di crescita costante dei contagi. Sotto i riflettori ora non ci sono più solo la Lombardia e Veneto: preoccupano i cluster in Emilia Romagna e Toscana mentre soltanto in cinque regioni non si registrano nuovi malati. In Veneto il caso dell’imprenditore vicentino: malato, aveva rifiutato il ricovero e incontrato altre persone. Il caso è stato segnalato alla Procura di Vicenza