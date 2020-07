E' successo in via del Celso. Indaga la polizia

PALERMO – Dopo il pestaggio di un giovane sengalese al Capo e una rissa tra famiglie in via Calderai, un altro episodio di violenza nel centro storico di Palermo. Si è verificato stanotte in via del Celso, una traversa di via Maqueda.

LEGGI ANCHE: Senegalese picchiato in centro a Palermo

Chi abita nella zona è stato svegliato dalle urla e dal caos provocato d aun gruppo di ragazzi che se le sarebbero date di santa ragione. Una volta lanciato l’allarme sul posto è arrivata la polizia, ma al suo arrivo dei giovani non c’era già più alcuna traccia.

“Erano almeno in sei – racconta un residente – ci siamo affacciati al balcone per capire cosa stesse accadendo, un uomo chiedeva aiuto. Poi si sono dileguati tra i vicoli”. Le indagini per risalire agli aggressori sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza, da uci potrebbero emergere importanti dettagli.