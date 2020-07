Acr Messina, Sciotto pronto a lasciare

MESSINA – Il futuro dell’Acr Messina sembra segnato. Il patron Pietro Sciattò vuole passare la mano e lo ufficializzerà direttamente al sindaco Cateno De Luca.

Sciotto ha chiesto, tramite un comunicato che circolava su Whatsapp, un incontro al primo cittadino di Messina Cateno De Luca. Incontro, si legge nel comunicato, per “comunicare le proprie decisioni e in attesa di programmare la nuova stagione e intraprendere eventuali trattative con nuovi partner”.

Per l’acquisizione della società sembra essere in corsa il gruppo sponsorizzato da Angelo Fabiani, ds della Salernitana e nel 2004 anche del Messina che fu promosso in Serie A. Per l’acquisizione del club, secondo quanto dichiarato dal legale Michele Cazzalo, è escluso il presidente della Lazio Claudio Lotito.