La lega Pro ha reso noti, in attesa di definire gli orari, gli accoppiamenti del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C

CALCIO – Lega Pro ufficializza primo turno Play off nazionali

Nella competizione entrano le terze di ogni girone

La lega Pro ha reso noti, in attesa di definire gli orari, gli accoppiamenti del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, che vedrà le terze classificate (Renate, Carpi e Monopoli) di ogni girone fare il loro ingresso nella competizione, insieme alla Juventu U23, vincitrice della Coppa Italia Serie C. Questi gli accoppiamenti: GARA 1: Monopoli – Ternana GARA 2: Juventus U23 – Padova GARA 3: Carpi – Alessandria GARA 4: Renate – Novara GARA 5: Potenza – Triestina. Si giocherà in gara secca, e alle cinque qualificate si uniranno nel secondo turno dei play off nazionali le tre seconde classificate dei gironi del campionato, ovvero Carrarese, Padova e Bari. (ANSA).