PALERMO – Tornano i buoni spesa contro la crisi provocata dal Covid-19, o meglio stavolta tocca ai fondi regionali. Il comune di Palermo è pronto a erogare i nuovi aiuti per chi è stato messo in difficoltà dalla pandemia: dopo i 5,3 milioni di euro stanziati dallo Stato, di cui hanno beneficiato 13.500 famiglie per un totale di 50 mila persone circa, adesso è la volta dei 13 milioni del Governo Musumeci, su una somma complessiva di 100 per tutta l’Isola.

Il nuovo bando è praticamente pronto e sarà pubblicato entro la fine della settimana, nelle more di definire la procedura: quattro milioni sono già arrivati nelle casse di Palazzo delle Aquile, il resto verrà trasferito man mano che ce ne sarà bisogno. Cambia però il sistema di distribuzione, in base alle regole dettate dalla Finanziaria di Palazzo dei Normanni: il contributo economico potrà essere utilizzato non solo per l’acquisto di beni di prima necessità, ma anche per altre spese come l’affitto dei mesi di lockdown o per le utenze. Proprio per questo bisognerà specificare nella domanda a cosa serviranno i soldi: per l’affitto bisognerà indicare il contratto registrato e il conto corrente del proprietario a cui verranno versati direttamente i fondi. Per i buoni spesa, invece, è in corso la gara per l’affidamento del servizio sempre con il codice fiscale formato tessera magnetica, utilizzabile come un bancomat anche agli sportelli automatici per le bollette.

“Come mostrato con i dati riferiti alla crisi del settore turistico, ma che ovviamente valgono per tantissimi settori economici e per ampie fasce della popolazione, questa emergenza sanitaria si è tramutata in una drammatica emergenza occupazionale ed economica per decine di migliaia di persone – dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – Anche se l’allentamento del lockdown ha permesso una parziale ripresa di alcune attività, è sotto gli occhi di tutti che per migliaia di palermitani vi è una vera e propria emergenza alimentare che il Comune, tramite le proprie strutture e con la proficua collaborazione col privato sociale, sta affrontando dal primo momento perché nessuno sia lasciato da solo o senza aiuti”.

A ogni famiglia potranno andare da 300 a 800 euro al mese (a partire da giugno e fino a esaurimento fondi), con dei limiti prefissati: un nucleo di tre persone che a giugno ha avuto entrate per 300 euro ne potrà ricevere altrettanti fino ad arrivare a 600, un nucleo di cinque persone invece percepirà 500 euro. “Il lungo periodo che ha permesso di arrivare a questo avviso ha visto una importante e significativa collaborazione con gli Uffici ed in particolare con la Direzione del dipartimento per la Famiglia della Regione, permettendo di individuare soluzioni operative che rendono più agile il lavoro dei Comune quindi, in ultima analisi, l’erogazione del contributo alle famiglie – commenta l’assessore comunale al Sociale Giuseppe Mattina – Un esempio davvero positivo di collaborazione e sinergia ben oltre le formalità, segno della particolare attenzione che da parte di tutti è stata messa per affrontare una crisi che ha pesanti risvolti umani per migliaia di persone”.

In occasione del precedente bando, emanato con fondi statali, ci sono state 35 mila istanze fra telematiche e cartacee; gli importi sono stati erogati per quattro settimane e, tra le famiglie beneficiarie, 500 erano di siciliani residenti altrove ma dimoranti in città. Grazie alla collaborazione con Croce Rossa, banco alimentare, banco opere di carità, Coreis e Missione di Biagio Conte il Comune è riuscito ad assistere altre 4 mila famiglie con una fornitura diretta di beni di prima necessità.